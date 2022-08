Jaapanlane pani kokku kataloogi Melodija plaatidest. Miks?

TEEB VEEL: Akira Yamanaka arvas, et paneb kataloogiga "Red Funk" Melodija-teemale punkti, kuid asi pakub talle endiselt sedavõrd huvi, et ta jätkab oma uurimustega.

„Red Funk: Soviet Groove Disc Guide“ on (arvatavalt) esimene kataloog, mille kaante vahele on kogutud andmeid Nõukogude Liidu ainsa plaadifirma Melodija trükitud plaatidest. Andmeraamatu koostaja on tōkyōlane Akira Yamanaka (42), kes töötab peamiselt plaadipoe juhataja ja plaatide sisseostjana, aga omaette ka mangakunstniku ja kirjanikuna.