INTERVJUU | Apollo juht Ivar Vendelin: meie keskmine kinopileti hind on 6,7, Soomes aga 12,7 eurot

Apollo on Eestis tōesti kinoturu suurim tegija. Täpselt sarnaselt nagu on Soomes Finnkino, Rootsis SF Film või Taanis Nordisk Film. Kui rääkida monopolist, siis 2022. aastal on Apollo keskmine kinopileti hind 6,7 eurot. Soome keskmine on 12,7 eurot ja Rootsis 12,4 eurot. Soomes ja Rootsis peegeldab keskmine piletihind ka maakondade väiksemaid kinosid, mis tähendab seda, et piletihind Helsinkis või Stockholmis on veelgi kõrgem. Kui nüüd võrrelda bensiini liitrihinda, mis kõigis kolmes riigis on umbes 2 eurot, või lausa elektri hinda, siis arvan, et kinoturul on asi väga korras.