SARI | Taju muutvad ained inimkonna teenistuses

TAJU MUUTMAS: Tseremooniate läbiviija Erika Gagnon ja raamatu „How to Change Your Mind“ autor Michael Pollan sarja esimeses osas, mis keskendub LSD-le.

Michael Pollan on publitsist ja õppejõud, kelle tasakaalukas stiil ning oskus põnevaid asjatundjaid leida, kuulata ja vahendada on temast teinud ühe tähelepanuväärsema ja menukama nüüdisaimekirjaniku. 2018. aastal ilmunud raamatuga „Kuidas muuta meelt“ („How to Change Your Mind“), millest Netflix on nüüd neljaosalise tõsielusarja teinud, jätkab Pollan teemat, mille võttis üles juba oma esimeses raamatus „Kirebotaanika“ („The Botany of Desire“, 2001) – inimeste ja taimede koosevolutsiooni käsitlust, seekord rõhuga psühhedeelsetel ainetel.