SÕJAPÄEVIK (182. päev) | Väidetavalt on kaitseminister Šoigu kaotanud Putini usalduse

Ukraina iseseisvuspäev on möödunud kardetust rahulikumalt. Täna saabus riigile õnne soovima ametist lahkuv Briti peaminister Boris Johnson. Ajakirjanik Shaun Walker naljatles Twitteris, et kui see on halvim, mis tänasel iseseisvuspäeval Kiievisse maandub, on Ukrainal olnud hea päev. Kuid vastab tõele, et peljatud suuri ja märgilisi Vene rünnakuid pole toimunud. Küll aga vandusid Ukrainat õnnitlenud Lääne liidrid, et nende riikide toetus Ukraina vabaduse kaitsmisele püsib.