Romaanivõistluse pisut varju jäänud võiduraamat vajab järge

Üks mulluse romaanivõistluse võitjatest, Juta Kivimäe autobiograafiline romaan „Suur tuba“ on liigutav sissevaade ühe juudi perekonna elutuppa ja terase koolieeliku Mintsi argipäevadesse. Tuba asub 1950ndate Tartus, Pargi tänaval ühiskorteris, kus elavad Mintsi emapoolsed vanavanemad Bobe ja Zeide. Mintsi ema on arst, vanemad on lahku minemas ja Mintsi on sel ajal ajutiselt vanaema Bobe hoole all. Ehk nagu Bobe ütleb: kui sul on juudi pere, ei vaja sa muud kindlust. Ja nii see tõesti on.