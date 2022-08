„Elajas“ tekitab vaatajas eetilise konflikti

Kuigi Aafrikas särab päike, tunneme kinos istudes juba külma kätt kõri ümber, kui selgub, et levi pole. Seekord ei piirdu Kormákur aga anonüümse loodusega, vaid annab vaenlasele näo. Nimetu lõvi on arvutiefektide imeloome, filmi peategelane, kellest võib ka uskuda ohtu, erinevalt „Jurassic Parki“ koperdavatest saurustest, kes ei suuda isegi vineerist ust lahti lükata. Lõvi tegutseb palju kavalamalt, kui ta liigile kohane oleks, aga tema ees seisab, hoolimata kahejalgsete kohati täiesti enesetapjalikust käitumisest, kaks probleemi. Esiteks on tavalise kehaehitusega inimeste asemel lõvile vastu pandud Idris Elba, kes on ise paras beast. Elbale on juba alates „The Wire“ Stringer Bellist olnud omane teatud kaslaslik olek ja liikumine – kiskja linnadžunglis. Nüüd on ta päris metsloomaga mõõtu võtmas ja ausalt öeldes olen ma pool filmi lõvi pärast veidi mures, et kas ta ikka saab hakkama. Filmis tuuakse ka välja, et lõvi rünnakud on justkui põhjendatud, sest salakütid on ebaõiglaselt käitunud. Kelle poolt siis ikkagi olla?