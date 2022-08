Lugu Queen B-st, kes jäi ilma taassünnist

Praeguseks on „Renaissance’i“ taha kogunenud hulganisti kriitikuid, kes jumaldavad, kuidas Beyoncé vajutab olulistele sotsiaalsetele ja kultuurilistele valupunktidele; kuidas ta mustanahaliste üleilmset muusikakultuuri ühendab ja läikima lööb; kuidas ta disko ja ballroom’i viidetega LGBTQ+ kogukonda toetab jne. Kogu see diskursus albumi ümber on pompoosselt konstrueeritud üleskiitmine. Peamiselt inimeste poolt, kes pole vist kunagi reivile sattunud. Omamoodi R&Si või Paradise Garage’i simulaakrum (esimene on legendaarne techno plaadifirma, teine legendaarne ööklubi).