SÕJAPÄEVIK (185. päev) | Venemaa koonduslaagrite süsteem sai Donetskisse püsti juba enne sõja algust

USA välisministeerium on koos Yale’i ülikooli teadlastega tuvastanud Ukraina idaosas Vene vägede poolt okupeeritud Donetski oblastis kuni 21 koonduslaagrit. On tõendeid, et koonduslaagrite süsteem pandi seal püsti nädalaid enne sõja algust. 2022. aasta aprillis, pärast Mariupoli vallutamist, paisus koonduslaagrite süsteem veelgi suuremaks.