SÕJAPÄEVIK (187. PÄEV) | Hersoni tagasivõtmine algas, aga varugem kannatust. Vene koolid saavad uue ajupesutunni

See päev on käes. Pärast enam kui kuu aega kestnud Venemaa laskemoonaladude ja logistilise taristu pommitamist kinnitatakse mitmest allikast, et Ukraina relvajõud alustasid öösel vastu esmaspäeva vasturünnakut Hersoni oblasti vabastamiseks. Väidetavalt on ukrainlased murdnud läbi Vene vägede esimesest kaitseliinist ning sundinud taganema nii nõndanimetatud Donetski Rahvavabariigi üksused kui ka Vene merejalaväelased. Väljaande Dumska teatel edenevad Ukraina väed Hersonis vähemalt kahel suunal.