„Mind ajab naerma poliitikute jutt, nagu oleks kliimakriis mingi uudis“

„Mulle ei meeldi kasutada termineid nagu „kliimamuutus“ või „globaalne soojenemine“. Minu meelest ei kirjelda need praegust olukorda kõige selgemalt. Aafrika tuntumaid kliimaaktiviste, Nigeeriast pärit Nnimmo Bassey, kes sai paari aasta eest alternatiiv-Nobeli, ütleb ühes mu filmis, et tema asendaks mõiste „globaalne soojenemine“ mõistega „globaalne põlemine“. Sest sellel, millega nemad seisavad silmitsi Sahara-taguses Aafrikas, pole soojenemisega enam mingit pistmist. See on põlemine.“