SÕJAPÄEVIK (188. päev) | Ukraina infoudu ja moodsad puust raketisüsteemid

Eilsest algas Ukraina vasturünnaku järgmine faas. Just nimelt järgmine, sest vasturünnak ise on juba mõnda aega käinud, kuigi need, kes on oodanud maailmasõdade stiilis vaenlase positsioonide peale jooksvaid sõdurite horde, on pidanud pettuma. Ukraina vasturünnak on teistsugune ja proovib ära kasutada kõiki oma tugevusi. Nende hulgas kindlasti ei ole suurtükitule toel arutu inimmassi tormijooks. Kas Ukraina armee manöövrid kujunevad edukaks või mitte, igal juhul saavad need tulevikus sõjakoolide kadettide õppematerjaliks.