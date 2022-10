Reaalsusest jaburam reaalsus

Kas oled end kunagi leidnud mõtlemas, et oleksid võinud mingis olukorras märksa paremini käituda? Mõni sõna jäi ütlemata, mõni tegevus tegemata? Need magamata ööd võinuks olemata olla, kui oleksid osalenud Nathan Fielderi uues tragikoomilises dokumentaalsarjas „Proov“ („The Rehearsal“). Vähemalt nii tundub sarja esimeste minutite põhjal.

Fielder võib olla vaatajatele tuttav sarjast „Nathan sinu teenistuses“ („Nathan for You“, 2013–2017), milles ta andis ettevõtetele nõu, kuidas raskes konkurentsis läbi lüüa, ning pakkus mõne möödunud kümnendi naljakama ja ka piinlikuma telehetke. Näiteks idee kolimisfirmale: palka enda reklaamnäoks vananev kulturist, kes väidaks, et on oma vormis keha saanud just kastide ja mööbli liigutamisega. Või mõte lubada „ilusatel“ klientidel riidepoest ühe eseme varastada.