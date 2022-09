SÕJAPÄEVIK (190. päev) | Ukraina lapsed läksid taas kooli

Ukraina väed jätkavad Hersoni suunal pealetungi. Võimud on palunud avalikkusel ukrainlaste manöövreid mitte kommenteerida ega avaldada. Osa vaatlejaid järeldab sellest, et tegu pole täiemahulise pealetungiga, vaid üksnes katsega Vene vägesid idast veelgi ära tõmmata.

Väidetavalt on mõlemad pooled kandnud suuri kaotusi, kuid täpseid arve ja muid fakte on hetkel veel vähe. Ukraina väed on hävitanud Vene vägede taganemiseks vajalikud sillad, mis tähendab, et venelasi ei saa ka laskemoona ega muu tarvilikuga varustada.