Maria Rahamägi: Haridusinnovatsiooni takistab ka praegune koolikorraldus

Koolid peavad valikaineid pakkuma, aga reaalsuses on asi mõistagi keerulisem. Valikkursuste eelistuste põhjal moodustatakse grupid, kuid üle- või ka alatäitumise korral läheb käiku õpilaste teine ja kolmas valik, mõnel juhul tuleb ka ümber valida. Kui näiteks grupp on täis 15 õpilasega, aga 2/3 Eesti gümnaasiumidest on alla 100 õpilasega, siis mida vähem on õpilasi, seda keerulisem on igasuguseid lisavõimalusi pakkuda.