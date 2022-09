Alaelusuurune üksilduse-oratoorium

„Ainult jõed voolavad vabalt“ on Lauri Lagle ja Von Krahli / Ekspeditsiooni egiidi all ilmunud neljas lavastus, mis sedapuhku on pigem kontsert. Kunstnik Arthur Arula on Noblessneri valukoja hiiglaslikku Nobeli saali sisse seadnud täismõõdus korteri, milles elav musikaalne kommuun omavahel väga ei suhtle. Näitlejad-interpreedid on igaüks suletud oma muusikalisse mulli. Rühmaviisilise üksilduse põhjuseid lavastus ei ava, bändiliikmete vahel viha olevat ei paista. On nad üksteisest tüdinud?