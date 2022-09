Õpetaja: kes vastutab poliitikute poolt tegemata töö eest ja millal on tegemata töö parandamise tähtaeg?

Mul ei ole kahtlust, et meie ühiskonna liikmed tahavad head, kui küsimuseks on hariduse andmise kvaliteet ja õpetajate töötingimused. Paraku on viimaste aastakümnete otsustamiste muster sundinud mind loobuma lootmast (on tervislikum!), et määravaks saavad meie, oma ala ekspertide hinnangud ja lahendusvariandid. Küüniliselt tahan ka seekord (ei tea juba mitmendat korda) kerkinud õpetajate töötasu debati pidajatele öelda, et läheb nii, nagu Vene kunagise peaministri surematuses ütluses: „Tahtsime parimat, välja kukkus nagu alati.“