SÕJAPÄEVIK (194. päev) | Kasvavas hädas Venemaa pani gaasirelva paukuma

TORUD, MIS EI TULISTA: Venemaa võimud isegi ei tee enam nägu, et nad ei kasuta gaasitorusid väljapressimiseks. Mööda Nord Stream 1 gaasi enam ei voola, kui Lääs sanktsioone ei leevenda.

Sõjaline tegevus Ukraina pinnal jookseb viimastel päevadel üsna üht rada. Ukraina väed kontrollivad infot, nii et nende hoolikalt läbi mõeldud vasturünnaku detaile teame vaid nii palju, kui nad ise peavad heaks avaldada ning kui palju ilmub välja infot Vene poolega seotud sotsiaalmeedia kontodelt. Need kõnelevad sellest, et Ukraina hävitab jätkuvalt laskemoonaladusid ja okupantide kogunemispunkte, teeb profülaktilisi rünnakuid Hersoni oblasti sildadele ning edeneb siin-seal küla küla haaval oma vasturünnakuga.