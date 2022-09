IKEA restorani arvustus: Eesti meistrivõistlused lihapallis

Eestlaste pikaaegne unelm IKEA kauplusest on viimaks Tallinna ringtee äärsel nurmel tegelikkuseks saanud ja on selge, et rahvarada selle juurde ei rohtu niipea. Või veel! Pühapäeva pärastlõunal seisab sissesõiduteel neoonvestiga valvur ja teeb selgeks, et sisse pöörata pole mingit võimalust. Hiiglaslik parkla on otsast otsani autosid täis. Õnneks leidub siiski kaugemal, killustikuga kaetud ajutisel parkimisplatsil veel ruumi.