Suurema kodu soetamisel ei olnud selle ülalpidamine enam eriline argument. Umbes nii, et kui kütus midagi ei maksaks, võiks ju ka poemüüja Hummeriga sõita. Nüüd tuleb kas maja maha müüa või loota, et riik tuleb appi. Õigemini et väikse korteri omanik maksaks natukene ka Nõmme eramu küttearveid.