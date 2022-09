Ehitustööd tegid hoone energiatõhusamaks, kuid Matto on avamise eel ettevaatlik. Augustis maksis börsil elekter keskmiselt 36 senti kWh, ent mullu samal ajal maksis Aura Veekeskus elektrienergia eest 4 senti kWh. See on üheksakordne vahe.