SÕJAPÄEVIK (197. päev) | Ukraina rapib Vene vägesid rindel ja kollaborante okupeeritud linnades

Venemaa pole ametlikult tunnistanud, et tema vägesid on Harkivi alt tagasi löödud, kuid nende sotsiaalmeediakanalitel liigub sellist infot kuhjaga. Kõige viimaste teadete järgi on Ukraina väed juba lausa Kupjanski all, mis on ülioluline ühenduslüli Venemaa ja okupeeritud Donbassi vahel.