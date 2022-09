Teid ei jäeta siin kunagi maha

Pingeallikad asuvad vähemalt minu jaoks mujal. Aga kujutlegem korraks mingit arenenud düstoopilist ühiskonda, kus peamiseks valuutaks inimsuhtluses on emotsioonid. Ja need emotsioonid pole midagi subjektiivset, vaid just vastupidi. Nad on kodeeritud objektiivsetena, disainitud ja pakendatud ega ole mõeldud mitte ainult sulle, vaid ka kõikidele teistele. Neid saab õigel moel kombineerida ning selleks on ka vastavad käsiraamatud ja koolitused ja kõik muu. Aga kõik see, mis on „loomulik“ ja „siiras“ ja väga isiklik, tolles ühiskonnas väärtust ei oma.