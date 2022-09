SARI | Õudne mõrvalugu heidab valgust mormoonide vastuolulisele minevikule

Avalikkuse jagatud ajus seostuvad mormoonid eelkõige polügaamia ehk grupiabieluga – mormoonluses tähendab see ikka ja ainult vaid mitmenaisepidamist. 19. sajandi lõpus ütlesid mormoonid USA keskvõimu survel polügaamiast ametlikult lahti, kuid umbes paarikümne tuhande fundamentalisti seas on too vastuoluline tava endiselt au sees. Polügaamia kõrval tunnistavad valikuliselt mormooni pioneeride Joseph Smithi, Brigham Youngi ja John Taylori õpetust järgivad fundamentalistid ka verelunastust. Lihtsustatult tähendab see, et osa pattude, näiteks varguse või usust taganemise korral ei piisa tavapärasest patukahetsusest, vaid tuleb valada patuse verd – ta tegelikult tappa –, et too pärast surma hukatusse ei langeks.