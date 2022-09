Tervise Arengu Instituut: Normaalne alkoholikultuur võiks alata mittetarvitamisest

Arvatakse, et inimesed, kes alkoholi üldse ei tarvita, on kuidagi teistsugused. Kui lükkad klaasi tagasi ja ütled „ma ei soovi“, tekitab see alati lisaküsimusi. Kui selgitusi ei jaga, võib jääda mulje, et ilmselt on sul alkoholiga tekkinud probleeme või oled siis padukarsklaste leeri astunud.