Rock’n’roll on elus ja elab Tallinnas

Mõtisklen koos semuga iidse kultuuritempli Von Krahli poole sammudes, et Zahir on viimasel ajal nii palju kontserte andnud, et huvitav, kas inimesed ikka jaksavad veel keset nädalat bändi presentatsioonipeole roomata. Pealegi istub oluline osa pealinna melomaane kolmapäeva õhtul iganädalasel muusikaviktoriinil ja proovib ära arvata, mis lugu parasjagu mängib.