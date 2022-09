SÕJAPÄEVIK (201. päev) | Venemaa lakub Harkivis saadud haavu: olukord on ränk, aga Putin pole süüdi!

Kõige huvitavam küsimus on see, mis Venemaal uue ja ootamatu olukorra tõttu edasi juhtub. Kui Kreml on selle sõja jooksul millegagi hästi hakkama saanud, siis on see oma kodukamaral opositsiooniliste meeleolude täielik mahasurumine. Nüüd kuuleme, et Venemaal toimub järjest täitsa imelikke asju.