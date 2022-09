Statistikaamet uurib, kui targad me oleme

See on nagu täiskasvanute PISA test, kus taustaküsimustiku ning mitmesuguste keeleliste, matemaatiliste ja muude eluliste ülesannete abil selgitatakse välja inimeste oskused. Eesmärk on koguda teavet inimeste igapäevaoskuste, nagu lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta.