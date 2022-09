ETV saates „Osoon“ näidati läänerannikul asuvat Pihelgalaidu, kuhu on kauni madalate ukseavadega rannatalu ehitanud Olav Miil (pildil). Miil on olnud Saaremaa parvlaeva omanik ja rajas üksikettevõtjana Maakri tänavale Maakrimaja-nimelise kõrghoone. „Osoonis“ näitab Miil Lätist pudelis Pihelgalaiu randa ujunud kirju ja kurdab: juba kolm pudelposti on saabunud nelja-viie aasta jooksul, postkast on täitsa ummistunud!