Ukraina armee on maaväe ülema Oleksandr Sõrskõi (57) juhtimisel saavutanud uskumatut edu.

„Nad küsisid ukraina keeles „Kas keegi on elus?“ ja siis ma sain aru, et need on meie omad. Nad olid nii kenad, nii ilusad – eriti fašistidega võrreldes,“ ütleb 50aastane Natalja BBC ajakirjanikule. Ukraina vägede vastupealetung on toonud lõpuks ometi vabaduse ka neile, kes jäid sellest ilma juba sõja esimestel päevadel.