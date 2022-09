Mikk Pärnits: Parim kaitse venestamise vastu on eemalduda eestistamisest

Näited russofoobiast meediaveergudel vääriksid omaette analüüsi. Taas saab nautida kunagise trauma vilju, kus kõik venelased on ühesugused ja et nad pole pärisinimesed. Ühe grupi dehumaniseerimine on nii Eesti kui ka Vene rahvuslaste seas populaarne valitsemisideoloogia, kus üks nõrk vähemus on süüdi enamuse hädades ja sedasi ei pea süsteem ennast kunagi reaalselt parandama ega enesele silma vaatama. Tuleb ainult see vähemus eemaldada ja seda vägivallaga.