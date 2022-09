Ülemiste keskuse juht: Energiakriis toob palgatõusu

Eelmisel aastal samal ajal rääkisid kõik kaubandusettevõtted ja ka teiste valdkondade ettevõtjad COVIDist. Enam ei räägi sellest keegi ning suurimaks jututeemaks on kasvanud energiakulud ja nendega hakkamasaamine. Šokk tuleb mullusest hullem, aga on kokkuvõttes tervendav. Oodata on palkade tõusu. Oleme sunnitud muutma tihti liialdusse kalduvaid tarbimisharjumusi või siis väljuma harjumuseks saanud mugavustsoonist.