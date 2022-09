Seiklus alaku! Karl Saluveer ja Anne-Mari Luik seilavad purjekal Serenada ümber maailma

Tervitamine kingib tunde, et oled märganud või märgatud. See on osa igast kultuurist, omal moel ka merekultuurist. Olenemata sellest, kas paadid kohtuvad jõel, järvel, Läänemerel või suurel sinisel ookeanil, tunnustatakse teineteist alati lehvitusega. Mida pikemalt pole teisi purjeid näinud, seda soojem on lehvitus. Kuninglike laevaperede jahtidest möödudes antakse au oma riigilipu langetamise ja taasheiskamisega. Purjekaga riigipiiri ületades tõmmatakse masti selle riigi lipp, kuhu saabutakse. Nii teretatakse, ja ühes sellega tunnustatakse kohalikku maad, inimesi ja seadusi.