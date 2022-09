„See oli vältimatu,“ ütleb liidukantsler Olaf Scholz. Tema sõnul on Saksamaa juba mõnda aega mõistnud, et Venemaa ei ole usaldusväärne energiapartner. „Just seepärast on oluline, et teeme Saksamaa energiavaru kaitsmiseks kõik mis võimalik.“