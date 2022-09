SÕJAPÄEVIK (206. päev) | Raske elu üle kurtnud Vene sõdurid jätsid endast linna maha tuhat laipa

Briti kaitseministeeriumi värskeimas luureülevaates teatatakse, et Venemaa on seadnud sisse uue kaitseliini Oskili jõe ja Svatove linna vahel. See piirkond on venelastele tähtis, sest sealt jookseb üks Belgorodi viimaseid nende kontrolli all olevaid varustusteid.