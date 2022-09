Uus raamat mehelt, kelle suurim vastane on Vladimir Putin

Briti passiga ärimees on sellisest luksuslikust vastuvõtust väga üllatunud. Aga veel suurem on tema jahmatus järgmisel hommikul, kui sviidi ukse taha ilmuvad kaks tursket kivinäoga politseinikku. Hotelli ärijuht teatab, et ta peab nende meestega kaasa minema. Hispaaniakeelsest vadinast saab Browder aru, et jutt käib Venemaast ja Interpolist. Ta mõistab, et Kreml tahab teda kätte saada. Ja see pole mingi nali. Ärimees Browderi suurim vastane on Vladimir Putin.