ANALÜÜS | Venemaa sõjalise allakäigu põhjus: paberil paistab kõik ilus, aga tegelikult...

USA hindab sõjalist võimekust vormi DOTMLPF alusel. Võib küll kuuluda militaarabsurdi valdkonda, et Ameerika Ühendriikide vanemohvitserid seda akronüümi püüdlikult välja hääldavad, aga sisult peetakse seda üsna põhjalikuks käsitluseks. DOTMLPF – see on võimekus ja eesmärk (doctrine), ülesehitus (organisation), väljaõpe (training), varustus (materiel), juhtimine (leadership), isikkoosseis (personnel) ja taristu (facilities). Vene armee hindamine neist kategooriatest lähtuvalt reedab, miks see oma potentsiaalist kesisemalt tegutseb ja võitlusvõimet taastada ei suuda.