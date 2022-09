Uus Zahir on rock'n'roll’i kõrgem pilotaaž

In case you didn't know, Zahir has provided nightmares for parents and guitar-trouble for kids since 1993. Nii oli kirjas Zahiri uue plaadi esitlus-live’i ürituse tutvustuses. Ja mul on räigelt kahju, et mind seal polnud (nutta lahistav emoji). Sest nii hõrk materjal saab live’is ainult veel apetiitsemaks minna. See pole mingi odavlend ega madallend. Kaosepilootide müristav rock’n'roll on kõrgem pilotaaž. Tippklassi äriklass neile, kes ärist suurt miskit ei tea ega tahagi teada.