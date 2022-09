SÕJAPÄEVIK (209. päev) | Putini viimane meeleheide: ähvardus totaalsest sõjast?

Lõman on vaba, teatavad ukrainlased mitteametlikult. Linn langes venelaste kätte 27. mail ja on Donetski kandis oluline transpordisõlm. Nüüd aga siis taas Ukraina käes. Kuid see pole täna kõige olulisem uudis, ehkki kõik järgnev on otseselt põhjustatud sellest, et ukrainlased välgukiirusel oma riiki vabastavad.