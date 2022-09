SÕJAPÄEVIK (211. päev) | Putin viib kodumaa eest surema esmajoones rahvusvähemused

Pole vahet, et Putin ütles koos kaitseminister Sergei Šoiguga, kuidas mobiliseeritakse üksnes neid, kel lahingukogemus. Et tegu on „osalise mobilisatsiooniga“, millega tuuakse relva alla „üksnes“ 300 000 meest. Esiteks on juba praegu üsna selge, et see arv on tegelikult miljon. Et see on tõsi, vihjab ka asjaolu, et Kremli pressišeff Dmitri Peskov asus seda väidet hoolega ümber lükkama.