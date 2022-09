VAATA DOKFILMI | Traagilise saatuse ja suurte unistustega muusiku lugu. Ka ratastoolis olles tegeles Uku Kuut edasi muusikaga

Areeni toimetaja Siim Nestor on kirjutanud, et film „u.Q.“ on ema ja poja lugu, on traagilise saatusega, aga suurte unistustega muusiku lugu ning esitatud režissöör Ivar Murdi poolt vormis, mis naelutab pilgu ekraanile ja avab südame omapärasele Kuutide muusikaperekonnale.

Kriitik Brigitta Davidjants on Päevalehes kirjutanud, et tema meelest võiks see linateos kuuluda eesti muusikaloo tundide ametlikku filmirepertuaari. „Peale selle, et film täidab valgeid laike meie pop- ja džässmuusika ajaloos, on see ka ilus ja liigutav sotsiokultuuriline ekskursioon meie üleminekuajastusse, tollastesse väärtusnihetesse,“ sõnas ta. „See on ka lugu sellest, kuidas oli võimalik selles ajas ja kohas muusikuna eksisteerida. Ning nagu on jõudnud kirjutada mitu arvustajat, räägib see linateos sellest, kuidas elu lahkudes muusika kui põhiväärtuse juurde naasta. Originaalsest soundtrack’ist ei hakka ma rääkimagi.“