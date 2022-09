Mobilisatsioon Venemaal. Mis edasi?

Esmalt teadmiseks, et 20.–21. sajandil on Venemaal (N Liidus) mobilisatsioon välja kuulutatud vaid kahel korral, vastavalt siis esimese ja teise maailmasõja päevil. Sõjad Afganistanis ega Tšetšeenias seda esile ei kutsunud. See tähendab, et keegi ei tea ega oska ennustada, kuidas kogu see protseduur hakkab Vene Föderatsioonis kulgema.