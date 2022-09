Mida toob endaga kaasa järjest täiustuv tehisintellektikunst?

Uued rakendused on võimalikud tänu masinõppele, mis hõlmab mudelite treenimist mingisuguse ülesande iseseisvaks sooritamiseks. Näiteks automaatselt koerapiltide tuvastamiseks treenitakse vastavat mudelit nii koerte kui ka mittekoerte piltidest koosnevate andmete peal. Kui pildid on enne inimeste poolt liigitatud, siis on tegemist juhendatud õppega, kui mitte, siis juhendamata õppega.