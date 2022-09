Eestis on väga palju probleemseid koeri

Nüüd kehtivad Saksamaal nimekirjad eriti ohtlikest koeratõugudest. Liidumaade kaupa on nimekirjad veidi erinevad, kuid peaaegu kõikides liidumaades peetakse eriti ohtlikeks koeratõugudeks bullterjerit, Staffordshire bullterjerit, amstaffi ja Ameerika pitbullterjerit (ning lisaks väikeste erinevustega liidumaati ka mastifit, Tosa Inut, Argentiina dogi, Bordoo dogi ja Brasiilia filat). Selleks, et nimekirja kuuluvat koera võtta, peab omanik täitma hulga reegleid: ta ei tohi olla kriminaalkorras karistatud; ta peab esitama tõendi, et suudab koeraga hakkama saada (olles läbinud näiteks vastava koolituse); ning lisaks peab koer läbima ülevaatuse.