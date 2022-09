Võimuliidu parteide vahel kuhjuvad erimeelsused

„Hõõrumisi on,“ tõdeb ühe valitsuserakonna esindaja, kui kirjeldab Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna võimuliidu läbisaamist. Küsimus ei ole laest võetud. Septembrikuus on olnud nädala kohta keskmiselt üks hammaste krigistamise juhtum, kus kolmest valitsuse osapoolest kaks käituvad, nagu poleks tegu liitlaste, vaid vaenlastega. Eriti talluvad üksteise varvastel Reformierakond ja Isamaa.

Valitsuse lagunemist muidugi karta ei ole, sest tülid pole suured. Küll aga on Reformierakond tabanud üllatusega, et mõnel juhul on partner mingit oravatele ebamugavat teemat surunud kaugemale ja jõulisemalt, kui partnerilt võiks poliitiliste punktide kindlustamiseks eeldada.