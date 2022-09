President õpetab e-tunnis tundetarkust: noored on haavatavad. Püüan julgustada, et nad vaimse tervise teemal arutaks ja söandaks küsida abi

President on varemgi oma kõnedes vaimse tervise olulisust rõhutanud. Ta ütleb Ekspressile, et teda inspireeris e-tunnis osalema võimalus viia see teema noorteni. E-tund on nimelt suunatud peamiselt 7-12. klasside õpilastele. „Nemad on eriti haavatavad ja vajavad rohkem tuge, et paremini ennast mõista ja osata võimalikke probleeme varakult märgata või ennetada. Püüan julgustada, et nad vaimse tervise teemal avatult arutaks ja vajadusel söandaks ka abi küsida.“

„Kui me ei oska ennast hoida, on oht meie inimeste potentsiaal lihtsalt raisku lasta ja seda me väikese riigina endale lubada ei saa. Alustada saab sellest, et teemat senisest enam teadvustame ja abi ka hõlpsamalt kättesaadavaks muudame.“

Aju juhtimine keerukam kui auto juhtimine

Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru tõdeb, et iseenda ja teiste käitumise mõistmiseks on hea teada ühtteist aju ja mõtlemise kohta. „See on umbes nagu autosõiduga: enne rooliistumist on mõistlik teatud põhimõtetega kursis olla. Tegelikult võib öelda, et enda aju juhtimine on vahel palju keerukam kui auto juhtimine. Seetõttu üritangi teadmisi aju, mõtlemise ja tunnete kohta levitada - ehk on mõnel lugejal või kuulajal siis lihtsam oma mõtete masinavärki mõista.“

Kui inimesed on vähe maganud, siis võivad nad kergemini ärrituda. Nad on impulsiivsemad, riskialtimad ja neil tekib rohkem paranoilisi mõtteid.

Üks näide sellisest aju kasutamise põhimõttest, mida kahjuks tihti ei teata, on see, et kui inimesed on vähe maganud, siis võivad nad kergemini ärrituda. „Nad on impulsiivsemad, riskialtimad ja neil tekib rohkem paranoilisi mõtteid. Kui inimene ei tea, et unepuudusega sellised probleemid kaasnevad, siis võib ta teha midagi riskantset. Kui inimene on unetuse mõjudest teadlik, siis on võimalik neid negatiivseid mõjusid ennetada.“

Tuleb õppida nagu matemaatikat