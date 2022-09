Tuumasõja oht võib venelased üles äratada – seda kardavad nad veel rohkem kui Putinit

Möödunud nädalal esitas Vladimir Putin sellest kõnest enda (osalise) versiooni. Ukraina sõda on Venemaa jaoks nurjumas ning Putin väitis, et tagasilöögid on Venemaa hävingut soovivate kosmopoliitsete vandenõude tagajärg. Ta kuulutas välja (osalise) täieliku mobilisatsiooni, rõhus venelaste ajaloolisele missioonile ja andis mõista, et Venemaa on valmis kasutama tuumarelvi. „See ei ole bluff,“ rõhutas ta.