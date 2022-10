Lihtne ja otsekohene nimi „V“ reedab ära, et tegemist on Dead Furiese viienda kauamängivaga (viie aastaga! numeroloogid, värisege… ja mis plaadi skoor on???), ja selle ajaga on saund aina professionaalsemaks läinud, nõnda et bändi esialgset garaažirokki on vaid laulude hinges kuulda.