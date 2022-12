Karoli Hindriks õppis isa töö juures, milliseks ülemuseks ta saada ei taha

Mina olin vist üheksa aastane ja vend kuuene, kui Ekspressi lehelastena Tallinna tänavatel oma jalad valusaks käisime. Oi, need villis varbad! Oi, need kilomeetrid! Oli päris ebamugav inimestelt küsida, kas nad tahaksid lehte osta. Aga mõelge, kui pisikesed ja nunnud me olime – ilmselt seepärast läks meil müügiga hästi. Kui hiljem sente kokku lugema hakkasime... olin üsna pettunud.