Lämmatav kuulsus ja ebaõnnestunud armulood

See pole esimene ega viimane film, mis on eesmärgiks võtnud valgustada varalahkunud ikoonilise filmistaari Marilyn Monroe hämarat elusaatust. Valminud on kümneid telesarju, raamatuid, dokumentaal- ning mängufilme. Mis siis on see, mis Monroe puhul jätkuvalt nii lummab, et on põhjust seda vana müüti üha uuesti ja uuesti läbi kedrata? Vaimselt ebastabiilse ema väärkohtlemist tunda saanud tüdrukust sirgub 1950ndate Hollywoodi seksisümbol, kelle heledad juuksed, pin-up-tüdrukule omased lopsakalt erootilised kehavormid ning pealtnäha naiivsevõitu olek on tema rohkete meessuhete põhjal pealiskaudseid üldistusi tehes ühtmoodi atraktiivsed nii atleetidele, intellektuaalidele kui ka poliitikutele. Lämmatav kuulsus ning ebaõnnestunud armulood tõukavad naise sõltuvuste keerisesse ning segastel asjaoludel sooritab ta 36aastaselt enesetapu.