„Me oleme valmis Venemaaga läbi rääkima, kui Venemaal on uus president,“ andis mõista Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi. Päeval, mil Venemaa teatas, et kavatseb Ukrainas okupeeritud alad annekteerida, kinnitas Ukraina ka, et soovib astuda NATO liikmeks.